Coppa Italia Promozione – L’Akragas vince 1-2 a Santa Margherita Belice e vola agli ottavi

L’Akragas supera la Margheritese anche nel ritorno e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione con il successo per 1-2 allo Stadio Comunale di Santa Margherita Belice.

La gara si sblocca al 70’ grazie a Ten Lopez, che firma il vantaggio biancazzurro. La Margheritese trova il pareggio all’85’ con Pisciotta, sfruttando una situazione in area che riapre il match.

Nel finale, dopo una partita tirata e spezzettata da molti scontri di gioco e diversi cambi, l’Akragas torna avanti: al 92’ è Gambino a mettere dentro il gol decisivo che vale vittoria e qualificazione.

Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Seby Catania chiude la doppia sfida con due successi e prosegue il proprio cammino in Coppa Italia.