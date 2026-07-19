Controllo in strada, nasconde 5 mila euro negli slip e un cacciavite in tasca: denunciato

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Quello che sembrava un semplice controllo di routine si è trasformato in un intervento che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Un cittadino extracomunitario residente in città è stato denunciato dalla Polizia locale dopo essere stato trovato in possesso di oltre 5 mila euro in contanti, nascosti nella biancheria intima, e di un cacciavite considerato oggetto atto ad offendere.

L’episodio è avvenuto nella zona di piazza Marconi. Gli agenti, durante un posto di controllo, hanno notato il comportamento insolito dell’uomo, apparso fin da subito particolarmente nervoso e impaziente di concludere le verifiche.

L’atteggiamento sospetto ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Nelle tasche è stato trovato un cacciavite, mentre la successiva ispezione ha consentito di rinvenire oltre 5 mila euro in banconote, accuratamente occultati negli slip.

Alla richiesta di spiegare l’origine del denaro, l’uomo non avrebbe fornito alcuna giustificazione ritenuta attendibile. Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la provenienza della somma sequestrata. Tra le piste al vaglio c’è quella di un presunto sistema di money transfer abusivo, gestito al di fuori dei circuiti autorizzati. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare se vi siano altre persone coinvolte nell’attività illecita.