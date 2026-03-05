Controlli sulla sosta irregolare vicino al Municipio: decine di sanzioni elevate dalla polizia locale

Condividi

Operazione della polizia locale contro la sosta irregolare nelle strade attorno al Palazzo Comunale di Agrigento, nel cuore della città. Nel corso di alcune ore di controlli mirati, gli agenti hanno contestato circa settanta violazioni del Codice della strada.

L’attività è stata organizzata dal comando della polizia municipale e ha riguardato in particolare le vie più frequentate dell’area, dove non sono rari i casi di auto lasciate in doppia fila o parcheggiate in zone dove la sosta non è consentita. Le pattuglie hanno verificato anche gli spazi riservati ai mezzi di servizio e gli accessi agli uffici comunali, spesso occupati in modo improprio.

Durante i controlli sono emerse diverse situazioni di irregolarità: alcuni veicoli risultavano parcheggiati in modo tale da intralciare il traffico o da impedire il passaggio ai mezzi autorizzati. Per questo motivo gli agenti hanno proceduto con le relative sanzioni.

Tra i destinatari delle multe figurano anche alcuni dipendenti dell’amministrazione comunale e un consigliere comunale, a conferma che l’operazione ha riguardato indistintamente tutti gli automobilisti che non rispettavano le norme sulla sosta.

L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate a garantire una maggiore fluidità della circolazione e a tutelare l’accesso agli uffici pubblici, spesso penalizzato dalla presenza di veicoli parcheggiati in modo scorretto.