Controlli straordinari della Polizia, raffica di verifiche e sanzioni a Ribera e Santa Margherita

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Controlli a tappeto nei territori di Ribera e Santa Margherita del Belice. La Polizia di Stato di Agrigento ha messo in campo, il 30 settembre scorso, un articolato servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e contrastare i fenomeni criminali.

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale.

I controlli hanno interessato persone, veicoli, esercizi pubblici e commerciali e sono stati finalizzati in particolare alla prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che alla verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della strada.

A Santa Margherita del Belice sono state complessivamente controllate 124 persone, alcune delle quali risultate gravate da precedenti di polizia, e 67 veicoli. Gli agenti hanno istituito cinque distinti posti di controllo, contestando 12 violazioni amministrative al Codice della strada e procedendo al ritiro di un documento di circolazione.

L’attività di prevenzione si è estesa anche agli esercizi pubblici. Sono state infatti sottoposte a verifica due sale giochi ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I controlli hanno riguardato anche eventuali accensioni pericolose.

Numeri altrettanto significativi a Ribera, dove sono state identificate 136 persone, alcune delle quali con precedenti penali, mentre 44 veicoli sono stati sottoposti ad accertamenti nell’ambito di otto diversi posti di controllo.

Al termine delle verifiche sono state elevate 13 sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Anche a Ribera i controlli non si sono limitati alla viabilità: gli agenti hanno infatti esteso le verifiche a due esercizi pubblici.

L’operazione rientra nel più ampio piano predisposto dalla Polizia di Stato per intensificare la presenza sul territorio e rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali nei diversi centri della provincia di Agrigento.