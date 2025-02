Controlli straordinari ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Canicattì

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio straordinario di controlli nelle ore serali e notturne del fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Sono state identificate 142 persone e controllate 53 autovetture, con la contestazione di 3 violazioni al Codice della Strada per un valore complessivo di 627 euro. Tra l’altro, è stata riscontrata la positività di un automobilista con un tasso alcolemico pari a 0,6 grammi di alcol per litro di sangue, determinando l’applicazione di una sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida. I controlli continueranno nei prossimi weekend, a conferma della costante attenzione delle forze dell’ordine per la tutela della collettività.