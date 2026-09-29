Controlli nei cantieri e nei locali dell’Agrigentino: scattano sanzioni per oltre 10 mila euro

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Dal 21 al 27 settembre gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno eseguito una serie di verifiche ad Agrigento e in diversi comuni della provincia, con particolare attenzione ai cantieri edili e ai pubblici esercizi.

In un’attività del settore della ristorazione sono state riscontrate diverse violazioni delle norme sulla sicurezza. In particolare, è emersa l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione, con la conseguente omessa nomina del responsabile.

Per queste irregolarità è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni ammontano complessivamente a 5.500 euro, mentre le ammende contestate per le violazioni accertate raggiungono 4.556,28 euro.

Gli ispettori hanno inoltre passato al setaccio alcuni cantieri edili, dove sono state rilevate ulteriori carenze sul fronte della sicurezza. Tra queste, l’utilizzo di un quadro elettrico privo del pulsante di arresto di emergenza e la presenza di cavi di alimentazione riparati con nastro isolante. Accertata anche la mancata valutazione del rischio microclimatico all’interno del Piano operativo di sicurezza.

Per le violazioni riscontrate è stato emesso un provvedimento di prescrizione, con ammende pari a 2.420,53 euro.

L’attività di vigilanza dell’Ispettorato proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e la regolarità dei rapporti di lavoro.