“Controlli lavoro”: consuntivo della Guardia di Finanza di Caltanissetta

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La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sorpreso 55 lavoratori irregolari e sanzionato 20 datori di lavoro nell’ambito dei controlli effettuati nei primi nove mesi dell’anno su 21 attività commerciali del capoluogo nisseno e dei Comuni limitrofi. Nel dettaglio, sono stati scoperti 39 lavoratori completamente in nero e riscontrate irregolarità nell’assunzione di altri 16 dipendenti. Le verifiche hanno interessato ristorazione, agricoltura, commercio all’ingrosso e al dettaglio, oltre ai locali di intrattenimento. In dieci casi, per l’impiego di lavoratori in nero in misura pari ad almeno il 10% del personale presente, è stata richiesta all’Ispettorato territoriale del lavoro la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione e al pagamento delle sanzioni.

I finanzieri hanno inoltre rilevato violazioni relative ai pagamenti degli stipendi, alla consegna delle buste paga e alla sicurezza sul lavoro, trasmettendo le segnalazioni agli uffici competenti. In un’attività è stato anche accertato un numero di clienti superiore a quello autorizzato. Per le violazioni sull’impiego irregolare sono previste sanzioni fino a 46.800 euro per ciascun lavoratore, in base alla durata dell’irregolarità. I controlli puntano a contrastare il lavoro nero, tutelare i dipendenti e garantire condizioni di concorrenza corrette tra le imprese.