Controlli Ispettorato lavoro Agrigento: gli esiti

Fine settimana di controlli da parte del personale dell’Ispettorato del lavoro di Agrigento: 3 lavoratori in nero e gravi violazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel dettaglio: in un caseificio rilevate mancate redazioni di atti amministrativi obbligatori e misure di prevenzione e protezione. Attività sospesa. Multe per 4.500 euro.

In una pasticceria un lavoratore in nero su 2 presenti. Attività sospesa. Multe per 5.500 euro anche per omessa sorveglianza e formazione dei lavoratori.

In un panificio 2 lavoratori in nero. Attività sospesa. Multe per 3.700 euro anche per omessa sorveglianza e formazione dei lavoratori.