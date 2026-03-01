Controlli in un minimarket ad Agrigento: sequestrati alimenti irregolari e sanzioni per migliaia di euro

Condividi

Prodotti alimentari senza tracciabilità, confezioni con data di scadenza superata e articoli privi di etichettatura in lingua italiana. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato dalla polizia locale in un minimarket del centro cittadino, a pochi passi da piazzale Rosselli.

L’attività commerciale, gestita da un cittadino straniero, è finita nel mirino degli agenti nell’ambito di verifiche mirate alla tutela dei consumatori e al rispetto delle normative igienico-sanitarie. Durante l’ispezione sarebbero state riscontrate diverse irregolarità nella conservazione e nella commercializzazione dei prodotti esposti sugli scaffali.

Al termine degli accertamenti, i vigili urbani hanno contestato al titolare sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro. Parte della merce è stata sottoposta ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Non solo. Il responsabile dell’esercizio è stato anche denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per la mancata revisione del dispositivo antincendio presente nel locale, ulteriore violazione emersa durante i controlli.

L’operazione rientra nelle attività di monitoraggio periodico svolte dalla polizia locale sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole a tutela della salute pubblica.