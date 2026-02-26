Controlli, denunciati e sequestri a Canicattì

Intensa attività di controlli a Canicattì ad opera dei Carabinieri. Gli esiti: tre denunciati a piede libero alla Procura di Agrigento. Uno per detenzione di 39 grammi di marijuana divisi in dosi e di una spranga. Un secondo per detenzione di un tirapugni, una targa prova falsificata, e 7 grammi di marijuana per i quali è stato segnalato come assuntore alla Prefettura. Un terzo per detenzione di due coltelli a serramanico. Inoltre, è stato rinvenuto in strada uno zainetto con dentro dosi di marijuana e hashish.
