Controlli della Polizia di Stato: sanzioni per oltre 10 mila euro a esercizi del centro cittadino

Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e lavoro, con particolare attenzione agli esercizi pubblici del centro cittadino.

Nelle ultime settimane, su disposizione del Questore di Agrigento Tommaso Palumbo, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, con il supporto del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Municipale e dei funzionari del Servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Agrigento, ha effettuato mirati controlli amministrativi presso diverse attività commerciali, soprattutto locali di ritrovo frequentati da giovani.

Nel corso delle verifiche sono emerse numerose violazioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali, con l’irrogazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 10.000 euro e l’avvio delle procedure di competenza.

In una panineria del centro cittadino è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare, con segnalazione all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e riscontro di irregolarità sanitarie, per le quali l’A.S.P. adotterà i provvedimenti previsti.

In un pub-bar del centro storico sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la mancata revisione dei presidi antincendio. Accertate anche irregolarità sanitarie relative alla conservazione e tracciabilità degli alimenti, con sequestro dei prodotti non conformi. Nello stesso esercizio è stata rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, l’assenza del titolare o di un preposto e la mancata esposizione del listino prezzi.

In un circolo privato del centro cittadino sono state accertate violazioni in materia di sicurezza antincendio e irrogate sanzioni per la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e per la presenza di personale privo del corso di alimentarista. È emerso inoltre lo svolgimento di una serata danzante senza la prescritta licenza e in locali privi dei requisiti di agibilità, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria e diffida alla prosecuzione dell’attività.

Ulteriori controlli presso altri pub-bar del centro cittadino e del centro storico hanno evidenziato violazioni amministrative relative alla mancata esposizione del listino prezzi e della licenza autorizzativa, all’assenza del rilevatore del tasso alcolemico, alla presenza di personale non formato e all’assenza del titolare o di un preposto.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della normativa vigente.