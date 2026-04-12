Controlli antidroga a Menfi: arrestati due giovani, sequestrati stupefacenti e denaro

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Nuovo intervento delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga a Menfi, dove i carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 26 e 27 anni.

I militari sono intervenuti mentre i due si trovavano insieme, procedendo prima con una perquisizione personale e successivamente con controlli nelle rispettive abitazioni. L’attività ha portato al ritrovamento di diverse quantità di sostanze stupefacenti e somme di denaro ritenute riconducibili all’attività illecita.

Nel dettaglio, uno dei due è stato trovato in possesso di circa 140 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 4 mila euro in contanti. L’altro, invece, nascondeva 50 grammi di hashish e circa mille euro. Durante le operazioni sono stati inoltre sequestrati bilancini di precisione, considerati strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle procedure, entrambi sono stati condotti presso il Carcere di Sciacca, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.