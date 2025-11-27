Controlli amministrativi ad Agrigento: sanzioni a bar e struttura alberghiera

Condividi

Visualizzazioni 162

La Questura di Agrigento prosegue senza sosta l’attività di controllo sul territorio provinciale, con particolare attenzione al rispetto delle normative da parte degli esercizi pubblici. Nei giorni scorsi, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha eseguito una serie di verifiche mirate, riscontrando diverse irregolarità.

I controlli, finalizzati ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti nel settore della sicurezza alimentare e dell’accoglienza turistica, hanno portato all’emissione di sanzioni nei confronti di due attività commerciali.

A Raffadali, il titolare di un bar è stato multato per un importo complessivo di circa 2.100 euro. Le violazioni contestate riguardano la mancata compilazione dei registri HACCP, strumento fondamentale per garantire la sicurezza igienico–sanitaria degli alimenti, e l’occupazione abusiva di suolo pubblico, rilevata durante il sopralluogo.

Ad Agrigento, invece, il gestore di una struttura alberghiera è stato sanzionato per 1.600 euro. In questo caso, le irregolarità hanno riguardato la mancata esposizione della tabella riportante il codice CIN/CIR, obbligatorio per la corretta identificazione delle strutture ricettive, e l’assenza di un rilevatore di monossido di carbonio all’interno della cucina, dispositivo essenziale per la sicurezza degli ambienti.

La Questura ha sottolineato come tali attività ispettive rappresentino un presidio fondamentale per la tutela della legalità e la sicurezza dei cittadini, annunciando che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale.