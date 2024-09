Controlli “agricoli” tra Castrofilippo e Licata: gli esiti

Condividi

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno lavorato tra Castrofilippo e Licata, e hanno controllato 5 aziende agricole. Sono stati sorpresi tre braccianti agricoli irregolari e uno in nero. Tra i quattro vi sono due immigrati. Sono stati denunciati i titolari di due imprese: uno di Licata di 55 anni, presidente di una cooperativa agricola, e una di Favara di 30 anni, titolare di un’azienda agricola a Castrofilippo. Tra le contestazioni anche l’omessa formazione dei lavoratori, la consegna dei dispositivi di protezione, e l’installazione di telecamere di video sorveglianza senza autorizzazione. Sospesa l’attività dell’azienda col lavoratore in nero. Multe per complessivi 40.000 euro.