Controcorrente chiede le dimissioni di Crosta

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Ad Agrigento Controcorrente ha chiesto al vicesindaco Giovanni Crosta, eletto nelle file del movimento, di dimettersi dopo le verifiche sulla vicenda della casa abusiva a Zingarello. La segreteria regionale ha comunicato la propria posizione al sindaco Michele Sodano, ribadendo una linea di rigore valida anche per i propri iscritti. Il movimento precisa che il problema non riguarda l’eredità di un immobile abusivo, ma alcune dichiarazioni ritenute non coerenti con quanto emerso successivamente: Crosta avrebbe inizialmente sostenuto che la casa fosse disabitata, mentre sarebbero emersi periodi di utilizzo. Controcorrente ritiene quindi compromessa la trasparenza necessaria e afferma che, se avesse conosciuto la situazione prima della candidatura, non avrebbe sostenuto Crosta. Il movimento considera inoltre inopportuna la permanenza di un assessore con una pratica di sanatoria pendente presso l’ente amministrato. Crosta potrà difendersi nelle sedi competenti, ma Controcorrente ribadisce che il rigore deve valere anche al proprio interno.