Controcorrente apre la campagna ad Agrigento: La Vardera lancia la sfida per il 2026 e indica Sodano come possibile candidato

Condividi

Visualizzazioni 128

Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, sceglie Agrigento per rilanciare la linea politica del movimento in vista delle amministrative 2026 e, più in generale, del riassetto del centrosinistra siciliano. Un appuntamento carico di significati, in un territorio che nell’ultimo anno ha visto tre figure di primo piano della politica regionale – Roberto Di Mauro, Totò Cuffaro e Carmelo Pace – coinvolte in inchieste che hanno nuovamente acceso i riflettori su fragilità e distorsioni del sistema politico locale.

La Vardera parla della provincia come di una realtà “con una grande opportunità”, quella di mettere un punto alle stagioni dominate “dai dinosauri della politica”, responsabili, a suo dire, di aver “stuprato e sfruttato” il territorio senza portare sviluppo né servizi adeguati. Una città – ricorda – che avrebbe dovuto vivere il rilancio della designazione a Capitale italiana della Cultura, e che invece si ritrova con “credibilità politica in brandelli”.

Al centro della strategia di Controcorrente c’è la scelta di un coinvolgimento reale nelle amministrative. Il movimento annuncia la propria presenza con una lista e la volontà di essere determinante all’interno della coalizione. Tra le ipotesi sul tavolo, il nome di Michele Sodano, ritenuto da La Vardera “coerente, seguito e con un profilo adeguato” per guidare una candidatura unitaria.

Il movimento, già presente con consiglieri in comuni come Sciacca e Castrofilippo e in fase di strutturazione in altre realtà come Licata, considera Agrigento il banco di prova principale. Le elezioni potrebbero persino intrecciarsi con un eventuale voto regionale anticipato, qualora la mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani – sostenuta da tutta l’opposizione – dovesse avere ripercussioni politiche rilevanti.

Per il deputato, la Sicilia vive un momento di scelta: o le persone di buona volontà decidono di mettersi in campo, o il rischio è che “ci si meriti ciò che si ha”. Agrigento, in questo scenario, diventa simbolo e punto di partenza per una battaglia politica che Controcorrente vuole condurre su più fronti, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il malcontento diffuso in una nuova partecipazione attiva.