Contro l’odio social: la denuncia di Danila Nobile è un atto necessario

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Le parole hanno un peso. Sui social, troppo spesso, diventano armi. È ciò che emerge con chiarezza dallo sfogo di Danila Nobile, bersaglio di attacchi sessisti e insulti tanto volgari quanto inaccettabili.

Non si tratta di “semplici commenti”, né di opinioni espresse con toni accesi. Qui siamo davanti a un fenomeno ben più grave: l’uso deliberato dell’offesa come strumento di delegittimazione, spesso aggravato da una matrice sessista che nel 2026 dovrebbe essere definitivamente relegata al passato. E invece resiste, alimentata dall’anonimato e da una cultura digitale ancora troppo indulgente verso chi oltrepassa ogni limite.

La scelta di denunciare e di coinvolgere le forze dell’ordine non è solo legittima: è doverosa. È un segnale chiaro che l’impunità percepita da molti utenti è un’illusione. Dietro ogni profilo c’è una persona, e dietro ogni insulto ci sono responsabilità precise, anche legali.

Ma c’è un altro aspetto che merita attenzione: la decisione di non dare spazio agli insulti più vergognosi. In un’epoca in cui l’indignazione rischia di trasformarsi in spettacolo, questa scelta è un atto di lucidità. Non tutto deve essere amplificato. Non tutto merita visibilità.

Chi scrive odio sui social non è “coraggioso”: è irresponsabile. Non è “libero”: abusa della libertà altrui. E soprattutto non è senza conseguenze. La rete non è una zona franca, e continuare a tollerare questi comportamenti significa esserne, in parte, complici.

La vicenda di Danila Nobile non è un caso isolato. È il sintomo di un problema culturale che riguarda tutti. E proprio per questo non può essere ignorato.

Condannare con fermezza non è censura: è civiltà.