Contro la madre per i soldi e la droga: arrestato

A Canicattì i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un uomo di 36 anni del posto, e lo hanno trasferito nel carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento. Lui, nonostante fosse ristretto ai domiciliari, avrebbe minacciato di morte la madre per ottenere soldi per comprarsi droga. Lei, esasperata dal ripetersi di tali episodi, lo ha denunciato alla Polizia. Lui, con precedenti per evasione e rapina, all’atto dell’arresto ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato.
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