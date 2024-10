Contro il caro mutui alle imprese siciliane

Condividi

Pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per i contributi a fronte del caro mutui alle imprese siciliane. Dotazione 45 milioni di euro. Dettagli e interventi.

E’ stato pubblicato sul sito web della finanziaria della Regione, l’Irfis FinSicilia, l’avviso che regolamenta la concessione di agevolazioni contro il caro mutui per le imprese. Il relativo decreto che attiva la misura è stato firmato dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino. La dotazione è di 45 milioni di euro. Le aziende hanno facoltà di presentare le istanze di partecipazione al bando dal 12 novembre in poi, sull’apposita piattaforma allestita nel sito dell’Irfis. Il termine scade un mese dopo. Non si tratta di un click day: le istanze saranno valutate, e i fondi erogati agli aventi diritto entro il primo trimestre del 2025. Requisiti: le aziende dovranno avere pagato, entro il 31 marzo 2024, le rate scadute nel corso del 2023 per finanziamenti, per investimenti o fabbisogno di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari, e in essere al primo gennaio 2024. Il contributo sarà calcolato nella misura del 30 per cento dell’ammontare degli interessi pagati dalle imprese e comunque entro il limite complessivo massimo di 10 mila euro. Sarà assegnata priorità alle imprese con sede legale in Sicilia. Le aziende, inoltre, devono non aver omesso di denunciare alle autorità estorsioni o tassi usurari su prestiti da parte di organizzazioni o soggetti criminali nell’ultimo triennio prima dell’istanza.

E il presidente della Regione, Schifani, commenta: “Sostenere il mondo produttivo è una priorità del nostro governo, e per queste ragioni abbiamo messo in campo un provvedimento che punta ad abbattere l’aumento degli interessi dei mutui a tasso variabile a carico degli imprenditori siciliani. Il successo della misura contro il caro mutui delle famiglie ha già confermato nei mesi scorsi che siamo sulla strada giusta per mitigare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita”. E l’assessore Dagnino spiega: “La misura rientra nel più ampio quadro di interventi del governo regionale a favore delle imprese, che includono sia aiuti per compensare la congiuntura economica negativa degli scorsi anni, sia incentivi, di prossima adozione, per rafforzare il sistema produttivo regionale”.

E l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, aggiunge: “L’abbattimento degli interessi sui mutui è una misura che rappresenta un sostegno concreto per le nostre imprese. Sono molte, infatti, le realtà imprenditoriali che si trovano ad affrontare crescenti difficoltà per l’accesso al credito, soprattutto per via del costo degli interessi. Grazie a questa agevolazione, molte aziende potranno respirare finalmente e dedicarsi con maggiore tranquillità ai propri progetti di crescita e di sviluppo. Lavoreremo, adesso, affinché queste risorse raggiungano il maggior numero possibile di aziende su tutto il territorio dell’Isola”. La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, conclude: “Irfis è pronta a intervenire al fianco del sistema produttivo dell’Isola per contribuire a realizzare questa misura voluta dal governo e votata dall’Assemblea Regionale”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)