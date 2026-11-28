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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo (Sezione Quinta), ha respinto il ricorso principale — integrato da successivi motivi aggiunti — proposto da una Società Agricola contro la graduatoria dei contributi previsti dall’art. 8 della legge regionale n. 8 del 2018 per interventi conservativi e di restauro di immobili di interesse culturale destinati ad uso abitativo.

La controversia trae origine dal decreto interassessoriale, con cui gli Assessorati regionali dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Economia hanno approvato la graduatoria finale di merito. La ricorrente era stata collocata al quinto, restando esclusa dal finanziamento.

Con il ricorso erano stati censurati i punteggi assegnati ai vari progetti.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente aveva contestato l’ammissione e i punteggi del controinteressato G.S. – difeso dagli avv.ti Girolmo Rubino e Massimiliano Valenza – sostenendo che l’intervento relativo a una torre normanna del Castello di Santo Stefano Medio non soddisfacesse il requisito della destinazione d’uso abitativo anche alla luce del decreto di vincolo D.A. n. 6017/1997.

Il TAR ha respinto la censura valorizzando il quadro documentale e storico-architettonico del complesso. In particolare, è stato affermato che le trasformazioni nel tempo — tra cui l’inserimento di una bifora quattrocentesca, l’ampliamento delle aperture, la scala esterna in muratura del Cinquecento in luogo di una scala lignea retrattile e l’edificazione tra Cinquecento e Ottocento di corpi residenziali comunicanti con il piano terra — mostrano un processo di integrazione funzionale e residenziale del manufatto originariamente difensivo. Inoltre, il TAR, condividendo le difese degli avv.ti Rubino e Valenza, ha affermato che il requisito della destinazione d’uso abitativo non coincide con l’immediata utilizzabilità abitativa al momento della domanda, né viene meno per il degrado del bene, che costituisce proprio il presupposto degli interventi conservativi e di restauro agevolati.

Per effetto della sentenza restano confermati i finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale che consentiranno gli interventi conservativi e di restauro della suddetta Torre Normanna.