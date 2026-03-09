Continua l’Allerta Gialla della Protezione Civile. Da oggi fino alla mezzanotte di domani 10 marzo

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 156

Già ieri la Protezione Civile siciliana aveva diramato un Allerta Gialla in gran parte della Sicilia. Anche oggi, sarà così; la protezione Civile ha continuato l’allarme Allerta Gialla a partire dal pomeriggio odierno e fino alla mezzanotte di domani 10 marzo. Anche in questo caso l’Isola sarà interessata da una perturbazione che interesserà particolarmente la Sicilia occidentale. Permane il rischio idrogeologico e idraulico a causa rovesci che potrebbero trasformarsi anche in forti temporali.

A tal proposito il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè invita la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;
– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;
– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;
– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;
– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;
– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;
– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;
– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;
– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.

Notizie correlate

Leave a Comment