Continua la ricerca di Marianna Bello: ritrovata una scarpa vicino al depuratore di Favara

Le ricerche di Marianna Bello, la giovane scomparsa ieri dopo il nubifragio che ha colpito Favara, proseguono senza sosta. I soccorritori stanno ispezionando l’area vicino al depuratore, dove è stata rinvenuta una scarpa, un possibile indizio che potrebbe rivelarsi cruciale per il proseguimento delle indagini.

In campo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, anche Aica, l’associazione di protezione civile, sta fornendo il proprio supporto sotto la direzione della presidente Danila Nobile. I volontari sono attivamente impegnati nelle ricerche, aggiungendo manforte e risorse preziose per cercare di rintracciare Marianna il prima possibile. I vigli del fuoco stanno tagliando anche vari alberi.

Familiari, amici e numerosi cittadini si sono uniti per sostenere le operazioni di ricerca, sperando in uno sviluppo positivo e nel ritorno della giovane. La comunità di Favara resta unita in questo momento di grande preoccupazione.