Contenzioso sulle nomine dei vertici giudiziari a Palermo: il ricorso di Massimo Russo approda al TAR

Condividi

Visualizzazioni 109

La Sezione Prima del TAR del Lazio si pronuncerà sul ricorso proposto dal magistrato Massimo Giovanni Vito Russo contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.

L’oggetto della controversia è la delibera del Plenum del CSM del 22 aprile 2026, con cui il dott. Carlo Marzella è stato nominato Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

Il ricorso, patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contesta la legittimità delle valutazioni comparative e dell’istruttoria che hanno determinato la scelta del CSM.

La procedura selettiva, avviata con bando nel luglio 2025, si fonda sui complessi criteri dettati dal Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria. In base a quanto ricostruito dagli atti, lo stesso CSM ha inizialmente rilevato la prevalenza del dott. Russo in relazione all’indicatore attitudinale principale, tenuto conto dell’esperienza direttiva e organizzativa maturata fuori ruolo come Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG) e, successivamente, come Procuratore facente funzioni presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Per giungere alla nomina del controinteressato, il Plenum ha tuttavia applicato la clausola di deroga legata al contrasto della criminalità organizzata nelle aree ad alta densità mafiosa, valorizzando i più recenti risultati investigativi conseguiti dal dott. Marzella nell’ambito del “gruppo Trapani” della DDA, con particolare riferimento alle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro.

La difesa del ricorrente ha censurato gli atti del CSM, sostenendo che l’organo di autogoverno della magistratura abbia operato una svalutazione impropria delle esperienze pregresse e denunciando un’illogicità della motivazione.

In particolare, con il ricorso è stato rilevato che l’attività del dott. Russo nel contrasto a Cosa Nostra si è svolta in via continuativa dal 1991, inizialmente presso la Procura della Repubblica di Marsala, sotto la direzione di Paolo Borsellino, e successivamente presso la DDA di Palermo fino al 2007, per un totale di circa sedici anni.

Sempre secondo il ricorso, i filoni d’indagine sui vertici della mafia trapanese, valorizzati dal CSM ai fini della nomina del dott. Marzella, sarebbero stati originariamente avviati proprio dal dott. Russo, il quale ottenne la prima condanna all’ergastolo per le stragi del 1993 a carico di Matteo Messina Denaro.

Il 15 luglio 2026 il TAR del Lazio si pronuncerà sulla domanda cautelare proposta dal dott. Russo.