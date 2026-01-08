Consorzio Universitario di Agrigento: la CGIL chiede responsabilità e chiarezza sulla governance

Condividi

La CGIL di Agrigento prende atto del comunicato stampa del dimissionario Vicepresidente dell’Empedocle – Consorzio Universitario di Agrigento, dott. Giovanni Ruvolo, con il quale ribadisce le proprie dimissioni irrevocabili, accompagnandole da forti e preoccupate polemiche. Una presa di posizione che conferma, ancora una volta, lo stato di profonda crisi in cui versa il Consorzio Universitario, più volte denunciato dalla CGIL di Agrigento. Una crisi che rischia di diventare irreversibile se continueranno le liti e i regolamenti di conti tra partiti riconducibili alla maggioranza che sostiene il Governo regionale, liti che nulla hanno a che vedere con l’interesse pubblico e con il diritto allo studio. Preoccupa, altresì, il silenzio dei Sindaci che dovrebbero difendere con tutte le proprie forze una delle poche realtà positive che la provincia di Agrigento possiede. Alla luce di quanto accaduto, la CGIL di Agrigento invita formalmente il Sindaco di Agrigento, che con il 64% delle quote rappresenta la maggioranza assoluta del Consorzio, a prendere atto della situazione e ad assumere le proprie responsabilità, consentendo l’insediamento della governance del Consorzio e della figura già designata alla Presidenza. Non farlo significherebbe condannare definitivamente il Consorzio Universitario di Agrigento. Sarebbe davvero imperdonabile perseverare in atteggiamenti di chiusura o di rinvio, le cui conseguenze ricadrebbero sugli studenti, sui lavoratori e sull’intero territorio agrigentino, già duramente provato. La CGIL di Agrigento avverte che, qualora nei prossimi giorni il Comune di Agrigento non consentisse l’insediamento della governance del Consorzio, l’Organizzazione sindacale attiverà tutti gli strumenti democratici e sindacali a propria disposizione per fare emergere, in tutte le sedi opportune, le responsabilità singole e politiche di questo grave stallo.

Agrigento non può permettersi di perdere il proprio Consorzio Universitario per giochi di potere e irresponsabilità politiche.