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Ad Agrigento si apre una nuova fase per il Consorzio Turistico Valle dei Templi. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, svoltasi all’Hotel Villa Athena Resort, è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione con l’elezione per acclamazione di Roberto Principato alla presidenza.

Principato ha raccolto la fiducia unanime dei consorziati presenti, chiamati a individuare la nuova governance che guiderà l’organizzazione nel prossimo triennio.

Al suo fianco lavoreranno Valeria Ciccotta, confermata vicepresidente, Paolo Pullara, che ricoprirà anche il ruolo di segretario, ed Emanuele Salvatore Farruggia e Domenico Arena, entrambi consiglieri.

L’assemblea ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prospettive del Consorzio e sulle strategie necessarie per dare nuovo impulso alle attività, rafforzando il ruolo dell’organizzazione nella promozione turistica e nella valorizzazione del territorio agrigentino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla presidente uscente Florinda Saieva, di Farm Cultural Park, per il lavoro svolto e per il contributo assicurato durante il proprio mandato.

Il nuovo Consiglio ha già avviato il lavoro per la definizione di un programma di iniziative e attività. Un percorso al quale saranno chiamati a partecipare tutti i consorziati, affinché il rilancio del Consorzio possa nascere dal confronto e dalla collaborazione tra le diverse realtà imprenditoriali del settore.

Tra gli obiettivi indicati anche il rafforzamento delle sinergie con gli enti pubblici e gli altri soggetti privati impegnati nella promozione turistica, evitando sovrapposizioni e puntando su una collaborazione concreta, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.