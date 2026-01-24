Consorzio di tutela dell’ arancia Ribera Dop: ecco il nuovo CDA. A breve il presidente

Il nuovo CDA del Consorzio di tutela dell’ Arancia di Ribera Dop ha incassato la fiducia del 90 per cento degli aventi diritto. Soltanto cinque voti per il primo dei non eletti, Alfonso Gagliano. Il CDA risulta composto da Salvatore Daino, presidente uscente che va verso la riconferma (a giorni è prevista la votazione), Biagio Parlapiano, Giusy Orlando, Paolo Parlapiano, Vincenzo Pace, Antonio Pace ed Enza La Giorgia.
Notizie correlate
-
La Provincia di Agrigento avvia opere di manutenzione stradaleCondividi Visualizzazioni 49 Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 85 Grotte-Scintilia...
-
SGS promuove ricorsi collettivi per i dipendenti/lavoratori in “seconda posizione economica ATA” e nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del MeritoCondividi Visualizzazioni 265 Il SGS Sindacato Scuola ha annunciato l’avvio di ricorsi collettivi a tutela dei...
-
Mareamico: “Zingarello, costa a perdere”Condividi Visualizzazioni 247 Da diversi anni la falesia di Zingarello continua inesorabilmente ad arretrare, senza che...