Consorzio di tutela dell’ arancia Ribera Dop: ecco il nuovo CDA. A breve il presidente

Il nuovo CDA del Consorzio di tutela dell’ Arancia di Ribera Dop ha incassato la fiducia del 90 per cento degli aventi diritto. Soltanto cinque voti per il primo dei non eletti, Alfonso Gagliano. Il CDA risulta composto da Salvatore Daino, presidente uscente che va verso la riconferma (a giorni è prevista la votazione), Biagio Parlapiano, Giusy Orlando, Paolo Parlapiano, Vincenzo Pace, Antonio Pace ed Enza La Giorgia.

