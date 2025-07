Consorzio Arancia di Ribera Dop, il presidente Daino al Consorzio di Bonifica: “Ci si attivi in maniera preventiva per le irrigazioni”

Condividi

Il presidente del Consorzio Arancia di Ribera Dop, Salvatore Daino, torna a chiedere a gran voce al Consorzio di Bonifica Agrigento 3 e al Governo Regionale all’ assessore all’ agricoltura Prof. Barbagallo di accelerare le procedure necessarie per l’assegnazione e ripartire nell’immediato con la seconda irrigazione.

“I turni di distribuzione – dice Salvatore Daino – a causa delle numerose rotture che si registrano lungo la condotta idrica, ormai da anni fatiscente, si perde ulteriore tempo, tutto ciò a danni degli agricoltori. E’ giusto, comunque, rimarcare l’ottimo lavoro che sta svolgendo il coordinatore Nicola Ciccarello e il suo staff e del Commissario del Consorzio Baldo Giarraputo nonché del Direttore Generale Gigi Tomasino che continuano a dare un importante impulso nel territorio dell’areale DOP. Stanno cercando in tutti i modi di superare questa drammatica crisi idrica, continuando notte e giorno, con tutte le difficoltà che si presentano, a trovare soluzioni per assicurare e affrontare la distribuzione dell’ acqua a tutte le utenze. Proprio per questo motivo ci sembra doveroso che il Consorzio si attivi in maniera preventiva per evitare problemi”.