Consegnato il nuovo depuratore di Agrigento e Favara

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E’ stato consegnato il nuovo depuratore di Agrigento, a servizio della fascia costiera e del Comune di Favara. Si è svolta un’apposita cerimonia a cui tra gli altri hanno partecipato il sub-commissario alla depurazione, Toto Cordaro, la presidente dell’Aica, Danila Nobile, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e il vice sindaco di Favara, Emanuele Schembri. Sono state pertanto risolte le pregresse infrazioni comunitarie. Il depuratore serve circa 60.000 persone con un investimento complessivo di 26 milioni euro. Cordaro ha commentato: “Si tratta di un impianto a membrane, come i più efficaci modelli europei di ultima generazione, rendendo i reflui depurati compatibili con l’ambiente circostante, a sua tutela”.