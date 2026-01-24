Consegnati oggi i lavori di uno dei lotti viari tra SS 115 e SS 189

Condividi

L’intervento di oggi riguarda la strada provinciale 32, dal bivio per Lucca sulla Ribera-Cianciana, fino alla provinciale che collega Ribera con Borgo Bonsignore e alla statale 115.

Prende il via oggi il primo dei quattro lotti dei lavori di miglioramento dell’asse di collegamento tra la SS 115 e la SS 189, con la consegna ufficiale alla presenza dei sindaci dell’area interna (Ribera, Lucca Sicula, Calamonaci, Alessandria della Rocca, Villafranca Sicula, Bivona, Cattolica Eraclea, Burgio, Cianciana) e del presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino. L’intervento consegnato oggi riguarda la strada provinciale 32, dal bivio per Lucca sulla Ribera-Cianciana, fino alla provinciale che collega Ribera con Borgo Bonsignore e alla statale 115. I quattro lotti prevedono interventi di manutenzione straordinaria sulla strade provinciali SP 35A Portella di Sciacca–Lucca Sicula, SP 32 Ribera–Cianciana, SP 19B San Biagio Platani–Alessandria della Rocca, SP 31 Cattolica Eraclea–Cianciana e SP 29A Montallegro–Cattolica Eraclea. L’opera complessiva dovrà essere completata entro 540 giorni lavorativi continuativi. E’ un appalto complessivo da quasi 1,7 milioni di euro, finanziato interamente dalla Regione Siciliana attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione.