Congresso cittadino della Democrazia Cristiana a Realmonte: il 21 giugno l’elezione del direttivo locale

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La Democrazia Cristiana si prepara a celebrare il congresso cittadino di Realmonte. L’appuntamento è in programma per domenica 21 giugno alle ore 10 presso “Il Giardino della Scala”, nell’area del Belvedere della Scala dei Turchi.

L’iniziativa rappresenta un momento importante per la vita politica del partito sul territorio, poiché nel corso dei lavori congressuali si procederà all’elezione del nuovo direttivo locale della DC. Contestualmente saranno consegnate agli iscritti le tessere relative all’anno in corso.

All’evento prenderanno parte diversi esponenti del partito. Previsti gli interventi dell’avvocato Antonietta Vita, segretaria provinciale della Democrazia Cristiana, dell’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco di Ribera, e dell’avvocato Sabrina Lattuca, commissario cittadino della DC.

A moderare il congresso sarà l’avvocato Gianfranco Pilato.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sull’attività politica del partito a livello locale e provinciale, oltre che per definire l’organizzazione cittadina in vista delle future sfide amministrative e territoriali.