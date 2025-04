Congelati gli aumenti tariffari dei collegamenti verso le isole minori

Condividi

Visualizzazioni 125

A seguito dell’appello del presidente della Regione, Renato Schifani, a congelare gli aumenti delle tariffe per i collegamenti marittimi verso le isole minori per non danneggiare i flussi turistici e in attesa di un confronto con il governo, il presidente della Società di navigazione, Carlo Morace, ha sospeso l’aumento. E alla nota ufficiale di Schifani ha risposto: “L’applicazione dei previsti aumenti tariffari sarà sospesa per 30 giorni. La decisione assunta, in via eccezionale e di urgenza, nasce dal rispetto istituzionale per il suo invito, pur nella consapevolezza che le criticità che rendono necessario un adeguamento tariffario restano irrisolte. Confido quindi in riscontri concreti dal tavolo tecnico presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di individuare soluzioni strutturali e coordinate che consentano di evitare misure contingenti. La ringrazio per il diretto interessamento alla vicenda”.