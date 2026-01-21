Confiscati beni per oltre 13 milioni di euro ai familiari di un imprenditore agrigentino defunto

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito la confisca definitiva di un patrimonio da oltre 13 milioni di euro, accumulato da un imprenditore deceduto, ritenuto legato a Cosa Nostra agrigentina, attivo nella produzione e commercializzazione di olio, dedito a concedere prestiti usurari tra gli anni ’80 e ’90. Le indagini, condotte dalla Dia di Agrigento, hanno dimostrato la sua pericolosità sociale e la sua contiguità alla mafia. La confisca ha riguardato 30 immobili, o parte di essi, tra fabbricati e terreni, e 3 complessi aziendali, oggi intestati ai suoi familiari, con un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
