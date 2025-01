Confiscati beni per 9 milioni e mezzo di euro all’imprenditore Giuseppe Li Pera

Condividi

La Dia Direzione investigativa antimafia, su delega della Sezione misure di prevenzione del Tribunale d Caltanissetta, ha confiscato beni per oltre 9 milioni e mezzo di euro all’imprenditore Giuseppe Li Pera, 73 anni, di Polizzi Generosa, già coinvolto nella storica inchiesta “Mafia e appalti” a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Tra i beni acquisiti adesso dallo Stato vi sono l’intero capitale sociale e il complesso di beni strumentali di 3 imprese, poi quote di partecipazioni in altre 5 società di capitali, 7 immobili, 4 autoveicoli e 22 rapporti bancari. La Dia ha riscontrato la pericolosità sociale di Li Pera nonché un’ascesa economico-imprenditoriale costellata da costanti e continui rapporti intrattenuti con il vertice dell’imprenditoria mafiosa e della criminalità mafiosa. Nel 2007 è stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa.