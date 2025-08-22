Confermato sequestro dollari ed euro a Castrofilippo

Condividi

La Cassazione ha confermato il sequestro di 14.300 dollari e 4.000 euro, in banconote di vario taglio, scoperti dai Carabinieri lo scorso 17 dicembre a casa di Angelo Graci, 61 anni, di Castrofilippo, indagato nell’ambito della maxi inchiesta antimafia e antidroga sulle famiglie di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle. Graci sarebbe stato un intermediario sull’acquisto di partite di droga, viaggiando spesso tra Sicilia e Stati Uniti. Insieme ad altri 52 imputati sarà a giudizio in udienza preliminare il prossimo 15 settembre innanzi al Tribunale di Palermo.