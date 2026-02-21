Confermate in appello le condanne per l’omicidio di Antonino Titone

Condividi

La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Giovanni Parrinello, e la condanna a 17 anni per la compagna Lara Scandaliato, per l’omicidio di Antonino Titone,, ucciso il 26 settembre del 2022 nella sua casa di Marsala con ventisei colpi di spranga per un debito di droga non pagato. Parrinello, 44 anni, colpì a morte il sessantenne e poi, insieme alla compagna di 32 anni, rubò il portafoglio della vittima. L’uomo fu arrestato dai carabinieri poche ore dopo nella sua abitazione, insieme alla compagna, che consentì agli investigatori di trovare i sacchetti con i vestiti indossati durante il delitto. Alcuni residenti avevano visto un uomo uscire dalla casa della vittima con una donna e avevano fornito la descrizione alla polizia. In un primo momento Scandaliato disse di aver aspettato fuori mentre il compagno entrava, ma le indagini hanno accertato che anche lei era presente in casa al momento dell’omicidio. Nel processo si è costituita parte civile la sorella della vittima.