Confermata la sorveglianza speciale per Francesco Ribisi

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa e ha confermato la misura preventiva della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per 4 anni, a carico di Francesco Ribisi, 42 anni, di Palma di Montechiaro, riconosciuto pericoloso socialmente e attualmente detenuto per scontare una condanna definitiva per associazione mafiosa ed estorsioni. L’applicazione della misura si riferisce pertanto al periodo successivo alla detenzione.