Confermata la condanna a 14 anni per la sorella di Matteo Messina Denaro

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, riconosciuta colpevole di associazione mafiosa.

Nonostante avesse scelto il rito abbreviato, che normalmente permette di ridurre di un terzo la pena, la donna ha ricevuto una condanna pesante. Secondo i giudici, il suo ruolo all’interno dell’organizzazione mafiosa era significativo e non giustificava alcuno sconto di pena.

Nel 2022, nella sua abitazione furono trovati indizi determinanti che portarono all’arresto del fratello, latitante da oltre trent’anni. Tra questi, un pizzino in cui si faceva riferimento alla malattia che avrebbe colpito il capomafia, che fu catturato nel gennaio 2023 e morto in carcere nel settembre dello stesso anno a causa di un tumore.

La sentenza della Corte d’appello ribadisce la responsabilità di Rosalia Messina Denaro e segna un punto fermo nella lotta contro la mafia in Sicilia, confermando la severità del sistema giudiziario nei confronti di chi sostiene organizzazioni criminali.