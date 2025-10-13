Confcommercio: “Positiva la tempestiva comunicazione delle date del Mandorlo in Fiore 2026. Ora si riunisca la Consulta del Turismo per lavorare insieme al successo dell’evento”

Condividi

Confcommercio Agrigento: “Positiva la tempestiva comunicazione delle date del Mandorlo in Fiore 2026. Ora si riunisca la Consulta del Turismo per lavorare insieme al successo dell’evento.”

La delegazione di Confcommercio Agrigento accoglie con grande favore l’annuncio ufficiale delle date del 78° Mandorlo in Fiore, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026.

“Conoscere con largo anticipo il periodo di svolgimento della manifestazione — dichiarano i rappresentanti di Confcommercio Agrigento — è una notizia estremamente positiva per tutto il comparto economico e turistico della città. La certezza delle date consente agli operatori di programmare con adeguato anticipo pacchetti, offerte e strategie di accoglienza, valorizzando così la ricaduta economica e d’immagine che il Mandorlo in Fiore genera ogni anno.”

Confcommercio Agrigento sottolinea, inoltre, la necessità di riattivare la Consulta del Turismo, ferma ormai da due anni, affinché torni ad essere luogo di confronto e collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori del settore.

“La Consulta del Turismo è uno strumento fondamentale per condividere idee, proposte e soluzioni utili a migliorare l’organizzazione e la promozione della festa più importante di Agrigento — dichiara Francesco Picarella, presidente della delegazione di Confcommercio Agrigento. — È necessario che venga convocata al più presto per costruire, tutti insieme, un percorso condiviso che valorizzi al massimo il Mandorlo in Fiore e, con esso, l’intero sistema turistico cittadino.”

Il tessuto economico locale ha a cuore la riuscita della manifestazione, simbolo della cultura, della bellezza e dell’accoglienza di Agrigento.