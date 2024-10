Confcommercio: “La nomina di Roberto Albergoni a Direttore Generale della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura è una scelta positiva e necessaria”

Condividi

Visualizzazioni 78

Per Confcommercio Agrigento, la recente nomina di Roberto Albergoni come Direttore Generale della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura rappresenta un passo avanti estremamente positivo. La sua comprovata esperienza professionale fornisce le garanzie necessarie per affrontare con successo questa sfida. Ora, è fondamentale accelerare il passo per garantire che tutto sia pronto nei tempi previsti.

“I numerosi ritardi che hanno accompagnato prima la costituzione della Fondazione e successivamente la nomina della struttura operativa – dichiara Francesco Picarella, presidente di Federalberghi e della delegazione comunale di Confcommercio Agrigento – hanno creato preoccupazione tra gli operatori turistici, imprese commerciali e dei servizi. È essenziale che, dopo tante discussioni informali, ci sia finalmente un’accelerazione concreta nella definizione delle attività da svolgere. Attività che risultano cruciali per la promozione efficace della destinazione”.

“Confidiamo nelle capacità del Direttore Generale Albergoni e del Presidente Minio affinché si proceda al più presto con il coinvolgimento delle associazioni datoriali, – dichiara Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento – che potranno dare un contributo significativo per il successo del progetto. Il tempo stringe, e la collaborazione di tutte le parti coinvolte è fondamentale per trasformare Agrigento in una destinazione culturale di livello internazionale”.