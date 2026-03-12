Confcommercio Agrigento: “Subito la rottamazione quinquies”

Condividi

La delegazione di Confcommercio di Agrigento, coordinata da Francesco Picarella, ha sollecitato l’amministrazione comunale ad attuare celermente la rottamazione quinquies, già approvata dal Consiglio comunale. Si tratta della rottamazione agevolata dei tributi locali, tra Imu, Tari e Tosap, a cui bisogna aderire entro il 30 aprile. Picarella afferma: “Apprezziamo la volontà politica espressa dal Consiglio comunale, ma senza un regolamento tecnico che stabilisca tempi certi e modalità di adesione la rottamazione resta di fatto non operativa. Le attività del territorio hanno bisogno di strumenti immediati che consentano di ristabilire un equilibrio finanziario e programmare il futuro con maggiore serenità”.