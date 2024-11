Confcommercio Agrigento a Malta al Mediterraean Tourism Forum.

Condividi

Visualizzazioni 120

Promuovere Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025 fra i rappresentanti economici del bacino del mediterraneo.

Il 25, 26 e 27 novembre Confcommercio Sicilia ha partecipato a Malta alla tavola rotonda ” Collegare le Opportunità di Business tra la Sicilia e il Mediterraneo ” organizzato nell’ambito del Mediterranean Tourism Forum dove erano presenti ben 35 paesi del bacino del Mediterraneo con i propri rappresentanti economici. Forum internazionale nel quale la Sicilia è presente con i propri rappresentanti di Confcommercio Sicilia e con le delegazioni provinciali di Confcommercio Agrigento e Ragusa.

Della delegazione siciliana, guidata dal Presidente regionale Gianluca Manenti, hanno fatto parte Giuseppe Caruana, nella doppia veste di Vice presidente regionale e di Presidente di Confcommercio Agrigento e Giuseppe Castellano Presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Agrigento.

“La partecipazione all’evento ha rappresentato un’opportunità per affrontare temi cruciali e stabilire connessioni strategiche – dichiara Caruana – con i rappresentanti economici dei Paesi del Mediterraneo presenti al tavolo”.

Diversi i temi affrontati relativamente a possibili scambi e particolare interesse hanno riscontrato la collaborazione commerciale e internazionalizzazione, il superamento delle sfide logistiche e normative, le strategie di networking e creazione di partnership, l’espansione dei mercati e nuove opportunità di investimento, l’innovazione e la sostenibilità nelle imprese commerciali e i progetti di formazione e scambio di competenze.

L’interesse di Confcommercio Agrigento è quello di intercettare gli scambi commerciali con i paesi del mediterraneo attraverso la promozione di partnerships internazionali proiettate ad una pianificazione operativa.



“La nostra presenza al Mediterranean Tourism Forum a Malta, e per la quale desidero ringraziare Tony Zahra, MHRA President & MTF Co-founder & President e Andrew Angius Muscat Segretario Generale MTF, è legata alla promozione della destinazione di Agrigento Capitale della cultura italiana 2025. Continua, il Presidente di Confcommercio Agrigento – L’intento è quello di creare i presupposti per un legame commerciale tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano di cultura e turismo del bacino del mediterraneo, un mercato internazionale al quale raccontare il territorio agrigentino”.

“Nel consolidare contatti chiave per possibili collaborazioni, di certo, – conclude Giuseppe Caruana – è stato particolarmente interessante e proficuo l’incontro con Owen Bonnici, Ministro per il patrimonio nazionale, le arti e gli enti locali di Malta, con il quale si sono affrontate diverse tematiche fra le quali la promozione della competitività delle aziende siciliane attraverso una sempre più importante integrazione con le reti economiche mediterranee”.