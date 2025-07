Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’Istituto “Alessandra Siragusa” di Palermo

Condividi

La Confasi Sicilia prosegue nel donare defibrillatori salvavita. Oggi è toccato all’Istituto statale dell’infanzia e primaria “ Alessandra Siragusa “ di Palermo. Alla cerimonia di consegna del defibrillatore era presente, tra gli altri, la dirigente della scuola Filippa Lo Iacono e la responsabile sindacale della Confasi Germana Di Benedetto. Il dispositivo salvavita è stato consegnato dal presidente regionale del sindacato Davide Lercara il quale ha dichiarato che “ attraverso l’Onlus “Orizzonti Futuri” che opera ormai da tempo da supporto alla nostra confederazione sindacale stiamo effettuando in modo capillare tali donazioni su tutto il territorio regionale grazie anche ai proventi che arrivano, ad esempio, dal 5xmille”. “Nel caso dei defibrillatori che doniamo, -conclude Lercara– si tratta, com’è noto, di fondamentali strumenti dispositivi medici di cardoprotezione per i nostri giovani. Siamo veramente orgogliosi e fieri di questo nostro impegno sociale trattandosi di un progetto importante che permette così di aggiungere tanti piccoli frammenti in più a tutela della vita delle persone”.