Confasi Sicilia dona un defibrillatore alla squadra giovanile di basket  ASD Master di Palermo

Condividi

Visualizzazioni 148

La Confasi prosegue nel donare defibrillatori salvavita. Oggi è toccato alla squadra giovanile di basket ASD Master di Palermo. Alla cerimonia di consegna del defibrillatore erano presenti, tra gli altri, l’allenatore Vincenzo Mormino e Davide Lercara, presidente regionale della Confasi nella sua veste di responsabile dell’associazione “Orizzonti Futuri”. Lercara, che ha consegnato il dispositivo salvavita afferma: “ attraverso l’Onlus “Orizzonti Futuri” che opera ormai da tempo da supporto alla nostra confederazione sindacale proseguiamo anche quest’anno in modo capillare le donazioni su tutto il territorio regionale di questi cardioprotettori, grazie anche ai proventi che arrivano, ad esempio, dal 5xmille”. “Nel caso dei defibrillatori che doniamo -conclude Lercara– si tratta, com’è noto, di fondamentali strumenti dispositivi medici per i nostri giovani che praticano attività agonistica. Siamo veramente orgogliosi e fieri di questo nostro impegno sociale trattandosi di un progetto importante che permette così di aggiungere tanti piccoli frammenti in più a tutela della vita delle persone e soprattutto dei ragazzi”.