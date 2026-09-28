Confasi Sicilia dona un defibrillatore a Caltabellotta

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La Confasi Sicilia ha consegnato un defibrillatore a Caltabellotta. Lo strumento salvavita è stato donato da Confasi tramite l’associazione Onlus “Orizzonti Futuri”, che opera ormai da anni a supporto e a sostegno della confederazione sindacale per le diverse finalità sociali che intraprende durante tutto l’anno. Alla manifestazione di consegna, che si è svolta presso l’aula magna del piccolo centro dell’Agrigentino nell’ambito dell’iniziativa “Un cuore per la comunità”, sono intervenuti il presidente regionale della Confasi Davide Lercara, il sindaco Biagio Marciante, il dirigente scolastico Giuseppe Oliveri, il consigliere comunale Serena Circo e il responsabile della Confasi Sciacca Salvatore Perrone.

Nella stessa giornata, di fronte agli alunni degli istituti scolastici locali, si è svolta la dimostrazione di come si utilizza il defibrillatore con l’ausilio dei volontari della Croce Rossa. La giornata si è conclusa con una degustazione di pane con l’olio EVO “Biancolilla di Caltabellotta” a cura dell’associazione Triokala.

«La Confasi Sicilia prosegue anche a fine anno in questo suo impegno sociale, volto – come ha ribadito Davide Lercara – a fornire strumenti ch