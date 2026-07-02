Confasi Sicilia, corso di formazione regionale per operatori presso la sede provinciale di Trapani

Condividi

Visualizzazioni 102

Si è svolto a Trapani presso la sede provinciale della Confasi il corso regionale di Formazione promosso dall’organizzazione sindacale e tenuto dal Presidente Davide Lercara. L’iniziativa ha riunito operatori e collaboratori provenienti da diverse realtà territoriali della Sicilia. E’ stato un momento di confronto, di approfondimento e crescita, nel segno dei valori che da sempre guidano l’azione della confederazione. Al centro dell’agire della Confasi vi è la competenza, la responsabilità e l’attenzione alla persona. La formazione rappresenta, infatti, uno degli investimenti più importanti per il futuro per coloro che operano al servizio delle persone. In un contesto sociale e normativo in continua evoluzione, aggiornare competenze e consolidare professionalità significa essere in grado di offrire risposte puntuali, concrete e affidabili a lavoratori, pensionati, famiglie e cittadini. Accanto agli aspetti tecnici e professionali, ampio spazio è stato dedicato alla crescita personale degli operatori.

Un momento di riflessione che ha posto al centro il valore della persona e l’importanza del ruolo che ogni collaboratore svolge quotidianamente nel rapporto con l’utenza. “Essere operatori Confasi– è stato sottolineato- significa infatti non limitarsi alla gestione di pratiche e adempimenti, ma accompagnare le persone nella comprensione de propri diritti, nella tutela delle proprie esigenze e nella costruzione del proprio futuro. Per la sede provinciale di Trapani, ospitare un evento di carattere regionale ha rappresentato motivo di orgoglio e soddisfazione. La scelta di Trapani come sede dell’incontro conferma il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e testimonia il ruolo sempre più attivo che la struttura territoriale sta assumendo all’interno dell’organizzazione regionale. Confasi Sicilia rinnova, pertanto, il proprio impegno a investire nella crescita professionale e umana delle persone che fanno parte della propria organizzazione, nella convinzione che il valore di una struttura si misuri innanzitutto attraverso la qualità delle persone che la rappresentano.