Confasi, Congresso Confederale Formativo a Palermo

Condividi

Visualizzazioni 152

Si è svolto a Palermo presso lo Splendid Hotel La Torre il congresso confederale promosso dalla Confasi. I lavori sono stato coordinati da Davide Lercara, presidente regionale del sindacato. L’iniziativa che ha registrato una nutrita ed attiva partecipazione di operatori, è servita per approfondire diverse tematiche inerenti all’attività sindacale confederale, all’impegno nel sociale del sindacato e ai servizi di Patronato. “ Siamo soddisfatti – ha dichiarato Davide Lercara- per il lavoro profuso in questi anni e per questo siamo certi di potere ottenere anche nel 2025 ottimi risultati dalla campagna fiscale, grazie alla professionalità e all’impegno profuso dai nostri operatori presenti nelle numerose sedi