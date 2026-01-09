Confasi apre a Caltanissetta

Condividi

Visualizzazioni 121

Con l’apertura, domani alle ore 18, della nuova sede della Confasi a Caltanissetta, in via J.F. Kennedy n. 23 (primo piano), prosegue, anche con l’inizio dell’anno, il radicamento del sindacato sul territorio regionale. Responsabile dell’ufficio Confasi sarà Chiara Maira, affiancata nel ruolo di vice da Stefano Domenico Nobile.

Nell’occasione, il presidente regionale Davide Lercara ha dichiarato: “L’inaugurazione della sede Confasi Sicilia di Caltanissetta rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza sul territorio e nella capacità di offrire servizi sempre più vicini ai cittadini. I responsabili della sede godono della mia massima fiducia: la loro intraprendenza, unita a una concreta voglia di fare, è la migliore garanzia per un lavoro serio, costante e orientato ai bisogni reali della comunità. Sono certo che questa nuova apertura sarà un punto di riferimento per Caltanissetta e per l’intero comprensorio, nel segno dell’ascolto, della competenza e della collaborazione.”