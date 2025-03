Condannato il sindaco di Tremestieri Etneo, Santo Rando

Condividi

Visualizzazioni 124

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catania, Ottavio Grasso, ha emesso sentenza nell’ambito dell’inchiesta intitolata “Pandora”, condotta dai Carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo. Si tratta delle indagini che hanno sfiorato anche il Comune di Agrigento, con due inquisiti, di cui uno arrestato, già consulenti dello stesso Comune. Tra gli altri, il giudice ha condannato a 8 anni di reclusione l’ex sindaco di Tremestieri, Santi Rando, per voto di scambio politico mafioso alle elezioni Amministrative del 2015 e per alcuni presunti casi di corruzione.