Condannato il presunto medico di Matteo Messina Denaro

Il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere il medico di Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello, 72 anni, arrestato dai Carabinieri del Ros il 7 febbraio del 2023. Gli si contestano i reati di concorso esterno alla mafia e falso ideologico perché avrebbe assistito e personalmente visitato Matteo Messina Denaro, all’epoca latitante. Il dottore ha firmato 137 prescrizioni di visite specialistiche e di farmaci a nome di Andrea Bonafede, colui che ha prestato la sua identità al boss nei due anni precedenti all’arresto. Sarebbe stato consapevole che le sue prescrizioni fossero destinate a Messina Denaro. Finora sono 14 le persone condannate, a vario titolo, dall’arresto del boss, per averne protetto la latitanza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)