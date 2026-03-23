Condanna definitiva per Luca Adorno: tre anni per armi illegali e ricettazione

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È diventata definitiva la condanna a tre anni di reclusione per Luca Adorno, 38 anni, originario di Porto Empedocle, coinvolto in un procedimento per detenzione illegale di armi e ricettazione. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha reso irrevocabile il patteggiamento già concordato nell’ottobre scorso.

L’uomo era stato arrestato nel maggio precedente, quando i carabinieri avevano effettuato una perquisizione nella sua abitazione. All’interno del garage gli investigatori avevano rinvenuto una serie di oggetti ritenuti sospetti: una pistola con matricola cancellata, undici proiettili e diversi accessori utili a mascherare l’identità, tra cui una maschera ispirata alla serie “La casa di carta”, abbigliamento sportivo, guanti e occhiali. Inoltre, era stata trovata anche una targa rubata, presumibilmente destinata a essere applicata su un altro mezzo.

Alla luce degli elementi raccolti e delle successive attività investigative, tra cui intercettazioni, gli inquirenti hanno ipotizzato un possibile piano criminale. Secondo questa ricostruzione, Adorno avrebbe progettato un’azione di vendetta nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del fratello, avvenuto nel 2009.

L’indagine si inserisce in un contesto più ampio che ha portato anche all’arresto di un altro soggetto, accusato di aver esercitato pressioni e minacce nei confronti della persona che avrebbe dovuto eseguire materialmente il delitto. Quest’ultima, impaurita, avrebbe deciso di collaborare con le autorità, fornendo dettagli utili agli investigatori e indicando i presunti mandanti.

La vicenda, dunque, assume contorni più complessi rispetto al solo possesso illecito di armi, delineando uno scenario in cui emergono elementi legati a un possibile regolamento di conti mai portato a termine.